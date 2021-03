Manitou bf : Oddo reste neutre sur la valeur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les résultats 2020 sont globalement en ligne avec les attentes d'Oddo pour l'EBITDA et le résultat opérationnel IFRS15. Oddo reste neutre sur la valeur, pour des raisons surtout de valorisation (objectif de cours de 30 E).





' Le CA consolidé ressort à 886 ME (913,4 M$ estimé, 932 M$ pour le consensus) en repli de 34,6%. L'EBITDA ressort à 361 M$ (379,4 M$ estimé et 384 M$ pour le consensus) en baisse de 50% ' souligne l'analyste.



Oddo estime que les dirigeants sont prudents sur l'amélioration de la marge opérationnelle. ' L'objectif annuel de MOP ne dépasse pas 5.8% (+40 pb), un niveau mitigé par rapport aux attentes (Oddo BHF 6.2) '.



' Cette publication donne lieu à un relèvement de l'objectif de croissance du CA pour 2021, dorénavant fixé à >15% (vs >10% communiqué fin janvier), soit un niveau satisfaisant par rapport aux attentes (Oddo BHF +15) ' souligne l'analyste.



