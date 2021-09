Lvmh : Vaste plan de recrutement à destination des jeunes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - LVMH annonce un vaste plan de recrutement, avec 25 000 embauches ouvertes aux moins de 30 ans d'ici la fin 2022 - dont 5000 en stage/apprentissage et 2500 en CDI.



Le groupe annonce aussi le lancement de plusieurs initiatives d'accès à la formation et à l'emploi destinées aux jeunes dans toute leur diversité, via des partenariats université/école, des événements digitaux, des programmes de sensibilisation à l'orientation, un programme de mentorat, un cursus de formation 'Inside LVMH' etc.



Une plateforme éducative a aussi été lancée afin d'aider les jeunes à mieux comprendre les différents métiers du luxe et à s'y projeter.



'Au-delà des chiffres de recrutement, il est primordial pour le groupe de s'engager pour l'employabilité des jeunes en améliorant la visibilité et la connaissance de nos métiers', assure Chantal Gaemperle, DRH et Synergies chez LVMH.



