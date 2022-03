Lvmh : Valeur la plus attractive du secteur selon Oddo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo estime que la situation géopolitique et la forte hausse des cours du pétrole font craindre un choc macroéconomique d'ampleur plus majeur (un choc pétrolier pourrait s'accompagner d'une récession en bonne et due forme) d'où une remontée brutale de l'aversion pour le risque et une correction plus visible encore des valorisations, en particulier dans le luxe.



' Nous étudions trois scénarios possibles à ce stade : 1) pas de rupture de la tendance (au pire décélération modeste), 2) coup d'arrêt reflétant une récession ' modérée ' classique et 3) recul brutal lié à un choc macroéconomique négatif d'ampleur ' indique le bureau d'analyses.



' S'agissant du scénario 3, nous intégrons un impact sur l'activité identique à celui observé en 2008-2009 sur les ténors de l'industrie (soit un recul de ~5%) qui se traduit par un recul de la prévision bénéficiaire 2022 de 25%, nous retenons également, dans ce scénario, un derating structurel des multiples au vu du choc (-15% par rapport à l'avant COVID) et une deuxième année adverse pour le secteur (revenus flat en 2023 d'où une croissance des bénéfices ramenée à 5%), ce qui suggère un potentiel de baisse en instantané de 29% ramené à 25% dans une optique 12 mois ' rajoute Oddo.



L'analyste indique dans son étude du jour qu'Il lui paraît difficile, à ce jour, d'envisager une probabilité importante pour le scénario 3 à moins de prendre en compte des complications géopolitiques d'ampleur extrême.



' Nous pensons que le débat, à ce stade, est plutôt entre les scénarios 1 et 2. Nous remarquons que tant le scénario 1 que le scénario 2 conduisent, selon nos hypothèses, à un gain boursier à horizon 12 mois (scénario 1 : +35%, scénario 2 : +9%).



' La conclusion que nous en tirons est que le secteur est plutôt attractif sur la base de la correction récente. La conjoncture actuelle nous renforce dans nos préférences pour LVMH, Hermès et Moncler ' rajoute Oddo.



L'analyste indique mettre donc en avant LVMH (Surperformance, objectif de cours 837 E), Hermès (Surperformance OC 1 500 E) et Moncler (Surperformance, OC 66 E).



