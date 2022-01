Lvmh : Une des valeurs préférées d'Oddo dans le secteur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo souligne que le secteur du luxe a subi ces dernières séances une correction boursière alors que va s'ouvrir la séquence des publications sur l'année 2021.



' Cette correction reflète, selon nous, deux éléments 1) la prise en compte de hausses des taux réels d'intérêt plus fortes qu'escompté jusque-là et donc plus pénalisantes sur les valorisations 2) des craintes accrues de détérioration de la dynamique (conjoncture Chine et impact COVID, ralentissement possible de la consommation aux USA) ' indique l'analyste.



' La très bonne tenue de la demande locale en Europe, l'absence de ralentissement notable aux US et l'amélioration probable de l'Asie en séquentiel au T4 par rapport au T3 en raison d'une situation pandémique un peu moins pénalisante (sans compter un effet de base favorable au Japon) permettent de tabler sur une croissance 2 ans d'ensemble proche des +25% du T3 soit un rythme y/y compris entre +15% et +20% ' rajoute Oddo.



L'analyste estime que les principales marques de la division Mode et Maroquinerie de LVMH et le pôle joaillier de Richemont (division Maisons joaillères) devraient rester les leaders en matière de rythme de croissance à 2 ans avec des scores proches de +40% sur la lancée des trimestres précédents.



Oddo indique dans son étude du jour que Gucci chez Kering devrait être revenu à une croissance 2 ans retail nettement à deux chiffres (Oddo +12%, le consensus est proche de +15%) sous l'effet d'une conjonction favorable (effet nouvelle collection, marketing renforcé, meilleure tenue de l'Asie).



Oddo estime que le secteur dans son ensemble apparaît un peu plus attractif désormais. ' Ce qui suggère, a minima, que la perspective de gains tangibles est désormais plus assurée à horizon 12 mois sur les valeurs que nous préférons et pour lesquelles notre opinion est Surperformance. Ces valeurs sont toujours LVMH (OC 802 E), Hermès (OC 1660 E) et Moncler (OC 71 E) '.



