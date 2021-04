Lvmh : UBS relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme son conseil 'achat' sur LVMH avec un objectif de cours relevé de 640 à 667 euros, ce qui implique un potentiel de hausse de 12% pour l'action du numéro un mondial du luxe, après un point d'activité qui confirme la poursuite des gains de parts de marché.



Le broker souligne que la croissance organique des ventes au premier trimestre, de +30%, se montre bien supérieure au consensus de +19% et à sa propre attente de +23%, la division mode et maroquinerie dépassant largement les attentes.



'La publication du premier trimestre 2021 de LVMH entraînera de nouvelles révisions positives des bénéfices et une réaction positive du cours de l'action pour le secteur du luxe dans son ensemble', estime-t-il.



