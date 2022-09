Lvmh : Stifel maintient sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation achat sur le titre LVMH avec un objectif de cours à la hausse à 760E.



' Comme prévu, la majorité de la croissance future de Moet Hennessy (MH) devrait être organique, complétée par des acquisitions ciblées visant à renforcer un portefeuille cohérent de marques de vins et spiritueux haut de gamme ', note l'analyste.



' Notre modèle LVMH prévoit actuellement un TCAC des ventes de +6% en 2022-25 et une marge d'EBIT pour le secteur des vins et spiritueux, à long terme en ligne avec le niveau observé ces dernières années (31% en moyenne sur cinq ans) ', continue Stifel avant de relever que la direction ' ajusterait rapidement la base de coûts si la demande devenait difficile '.



