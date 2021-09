Lvmh : Stifel confirme sa note 'achat' sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note 'achat' sur le titre LVMH avec un objectif de cours de 770 euros.



Le broker souligne que LVMH reste l'un de ses actifs favoris, avec son modèle d'affaires éprouvé, la qualité de son portefeuille diversifié de ' méga-marques ' et sa position de leader dans les sacs à main et la joaillerie avec Louis Vuitton, Dior ou Tiffany.



Dans ce contexte, l'analyste maintient ses prévisions pour le 3e trimestre, anticipant une hausse de 21% des ventes organiques dans la division Fashion & Leather, ' ce qui devrait être plus que suffisant pour maintenir une surperformance substantielle des ventes par rapport au marché mondial ', conclut-il.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.