Lvmh : LVMH signe un partenariat stratégique avec Google Cloud

LVMH et Google Cloud annoncent un partenariat stratégique qui permettra d'améliorer la prévision de la demande et l'optimisation des stocks, mais aussi l'expérience client au sein du groupe de luxe.

(CercleFinance.com) - LVMH et Google Cloud annoncent un partenariat stratégique destiné à accélérer l'innovation et à développer de nouvelles solutions d'intelligence artificielle (IA) depuis le cloud, en conjuguant les atouts des deux entreprises.



Cette collaboration viendra renforcer l'expertise des maisons du groupe de luxe par des technologies qui permettront d'améliorer la prévision de la demande et l'optimisation des stocks, mais aussi l'expérience client grâce notamment à toujours plus de personnalisation.



De plus, LVMH s'appuiera sur Google Cloud pour 'contribuer à la modernisation d'une partie de son infrastructure IT, favorisant l'agilité, la sécurité, les coûts et les performances à l'échelle nécessaire pour soutenir ses ambitions commerciales'.



