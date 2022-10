Lvmh : Signe un accord avec Hang Lung Properties

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce la signature d'un accord de partenariat pour au moins trois ans avec Hang Lung Properties, propriétaire d'une centaine de centres commerciaux en Chine. Cet accord vise à mettre en oeuvre des actions communes de sobriété énergétique.



' Cette coopération avec un bailleur va permettre au Groupe d'atteindre ses objectifs environnementaux plus rapidement, grâce à l'implémentation rapide et efficace des normes imposées par la feuille de route LIFE 360 y compris dans ses boutiques dont les locaux appartiennent à une entité tiers privée ' indique le groupe.



Hang Lung Properties s'engage notamment à diminuer de 18 % sa consommation d'énergie d'ici à 2025 ; en éteignant les lumières des boutiques en dehors des heures d'ouverture et en fournissant des compteurs de suivi de consommation.



LVMH s'engage à sourcer 70% des matériaux à moins de 500 km ou encore à mesurer et surveiller la consommation d'énergie des boutiques.



' Ce premier accord inédit par son ampleur vient consolider l'annonce du Groupe de baisser de 10 % sa consommation d'énergie dans le monde d'ici à octobre 2023, répondant ainsi à l'appel du gouvernement français ' explique le groupe.



