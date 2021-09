Lvmh : Sephora finalise l'acquisition de Feelunique

(CercleFinance.com) - Sephora annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Feelunique, l'un des principaux distributeurs de Beauté de prestige en ligne au Royaume-Uni.



' Feelunique propose à ses 1,3 million de clients actifs plus de 35 000 produits de beauté et de parfums provenant de plus de 800 marques établies indépendantes, émergentes et de niche ' indique le groupe.



Martin Brok, PDG de Sephora, a déclaré: ' Feelunique est notamment reconnu pour la qualité exceptionnelle de son expérience client, pour son expertise en matière de e-commerce et pour sa connaissance fine du consommateur britannique '.



