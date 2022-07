Lvmh : Résultat net part du Groupe de 6 532 ME (+23%)

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - LVMH réalise des ventes de 36,7 milliards d'euros au premier semestre 2022, en hausse de 28 %. La croissance organique des ventes ressort à 21 %.



Toutes les activités réalisent une croissance organique à deux chiffres de leurs ventes sur le semestre précise le groupe.



Le groupe d'activités Mode et Maroquinerie enregistre une croissance organique de 24 % de ses ventes au premier semestre 2022. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 33 %.



Au second trimestre, les ventes du groupe progressent de 27 %. La croissance organique des ventes s'établit à 19 % en ligne avec les tendances du premier trimestre.



Le résultat opérationnel courant s'établit à 10 235 millions d'euros au premier semestre 2022, en hausse de 34 %. La marge opérationnelle courante ressort à 27,9 % des ventes, en hausse de 1,3 point par rapport au premier semestre 2021.



Le résultat net part du Groupe s'élève à 6 532 millions d'euros, en hausse de 23 % par rapport au premier semestre 2021.



