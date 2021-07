Lvmh : Résultat net part du Groupe de 5 289 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - LVMH réalise des ventes de 28,7 milliards d'euros au premier semestre 2021, en hausse de 56 % par rapport à la même période de 2020.



La croissance organique des ventes ressort à 53 % par rapport à 2020 et à 11 % comparée à 2019. Le groupe annonce une accélération de la croissance au second trimestre qui s'établit à 14 % après un premier trimestre en hausse de 8 %.



L'activité Mode et Maroquinerie affiche une croissance organique de 81% par rapport à 2020, et de 38% par rapport à 2019.



Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2021 s'établit à 7 632 millions d'euros, en croissance de 44 % par rapport au premier semestre 2019 et plus de 4 fois supérieur à celui de 2020. Le résultat opérationnel de l'activité Mode et Maroquinerie s'établit à 5 660 millions d'euros soit plus de 3 fois le chiffre de 2020.



Le résultat net part du Groupe s'élève à 5 289 millions d'euros, en hausse de 62 % par rapport à 2019 et 10 fois supérieur à 2020.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.