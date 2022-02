Lvmh : RBC relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les analystes de RBC ont relevé jeudi leur objectif de cours sur LVMH, qu'ils portent de 820 à 880 euros, tout en maintenant leur opinion 'surperformance' sur la valeur.



Dans une note diffusée en début de matinée, le broker canadien estime que les résultats annuels 2021 publiés par le géant du luxe sont venus confirmer la dynamique de croissance positive dont il bénéficie.



Du point de vue des fondamentaux, les perspectives offertes par le groupe français demeurent 'séduisantes', fait-il valoir dans son étude.



'L'objectif d'une croissance organique située entre 10% et 15% ('low double-digit') soutenue par les prix en 2022 semble atteignable, malgré une base de comparaison de plus en plus défavorable', ajoute-t-il.



D'après RBC, la valorisation élevée du titre demeure, certes, un facteur de risque, quoique compensé par des perspectives attrayantes en matière de progression des résultats.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.