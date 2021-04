Lvmh : Présente son plan environnemental à horizon 2030

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - LVMH a présenté aujourd'hui ' Life 360 ', son plan environnemental pour les dix prochaines années.



Ce programme d'action s'appuira sur quatre plans stratégiques ' qui incarneront le luxe de demain ', promet le groupe, à savoir la 'Circularité Créative', la 'Traçabilité', la 'Biodiversité' et le 'Climat'.



LVMH promet par exemple que 100% des nouveaux produits seront inscrits dans une démarche d'écoconception d'ici 2030 et se fixe un objectif de 0 plastique vierge dans le packaging en 2026. D'ici 2030, 100% des chaines d'approvisionnement stratégiques du groupe seront dotées d'un système de traçabilité dédié, poursuit le groupe de luxe.



LVMH assure aussi que 100% des matières premières stratégiques certifiées selon les standards les plus exigeants en matière de préservation des écosystèmes et des ressources en eau d'ici 2026. Il s'agira aussi de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation énergétique des sites et boutiques d'ici 2026 (base 2019).



' Life 360 sera un succès si le groupe mobilise les parties prenantes sur ses objectifs, au premier rang desquelles les collaborateurs du groupe LVMH qui sont les acteurs du changement ', assure le groupe qui, au-delà du mécanisme d'audit et de remédiation, compte développer une approche partenariale avec ses fournisseurs pour rehausser leurs performances environnementales.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.