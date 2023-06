Lvmh : Partenariat stratégique avec Epic Games dans la 3D

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - LVMH a annoncé jeudi la signature d'un partenariat stratégique avec l'éditeur de jeux vidéo américain Epic Games, qui va l'aider à transformer le processus créatif de ses maisons ainsi que son expérience client.



Aux termes de l'accord, dévoilé en marge du salon Viva Technology, LVMH a prévu d'utiliser les outils de création 3D conçus par le créateur de Fortnite pour offrir des expériences telles que des essayages et shows virtuels, des carrousels 360° des produits, la réalité augmentée ou des jumeaux numériques.



Le géant du luxe explique qu'Epic va lui permettre d'accélérer sa maitrise des outils et des écosystèmes 3D, de la création des nouvelles collections jusqu'aux campagnes de communication, en passant par les sites Internet de ses différentes maisons.



Plusieurs Maisons LVMH ont déjà adopté les solutions d'Epic, puisque le joaillier Bulgari avait dévoilé l'an dernier une expérience dans le métavers inspirée de la Rome antique, un projet développé à l'aide du moteur 'Unreal Engine 5' d'Epic.



