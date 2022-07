Lvmh : Oddo reste positif malgré une cible réduite

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur LVMH, tout en ajustant son objectif de cours de 787 à 741 euros, du fait d'une remontée de son coefficient bêta compensé en partie par celui de ses estimations à court terme pour le géant du luxe.



S'il reconnait 'un peu plus de prudence pour le court terme au vu d'incertitudes d'ordre macroéconomique inchangées', il estime que 'le cas en relatif de LVMH reste favorable, s'appuyant avant tout sur la performance de ses marques en mode et maroquinerie'.



'La reprise des volumes en cognac, les efforts de repositionnement de Tiffany qui semblent porter leurs premiers fruits et la poursuite du rattrapage en distribution sélective constituent en outre de bons éléments d'appoint', poursuit l'analyste.



