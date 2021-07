Lvmh : Oddo remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur LVMH avec un objectif de cours remonté de 695 à 748 euros, 'd'où un potentiel de hausse en absolu non négligeable' dont 'la performance relative du titre plutôt atone ces derniers mois devrait bénéficier'.



Le bureau d'études persiste à penser que 'le momentum de croissance ne peut que ralentir à l'avenir et ce pour l'ensemble de l'industrie du luxe, ce qui devrait limiter la performance boursière du titre en relatif'.



Néanmoins, Oddo relève ses prévisions d'EBIT et de BPA de respectivement +12% et +16% sur 2021 et d'en moyenne +10% sur les années suivantes, à des nouvelles estimations qui permettent une remontée significative de son objectif de cours.



