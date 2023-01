Lvmh : Oddo remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur LVMH, une valeur 'top pick' pour 2023, et remonte son objectif de cours de 722 à 817 euros, jugeant ainsi le titre 'en mesure de produire une performance à 12 mois à deux chiffres sur la base des cours actuels'.



'Le cas d'investissement en relatif du leader du luxe nous apparaît renforcé à ce stade', estime l'analyste, qui met en avant le momentum de ses marques phares en soft luxury, la qualité du management et la perspective d'un retour du tourisme chinois.



Oddo ajoute que le rehaussement de son OC reflète, au-delà de l'effet positif associé au changement d'année de référence, la remontée de ses prévisions de croissance sur 2024 et les années suivantes du fait du retour du tourisme chinois.



