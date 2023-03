Lvmh : Oddo relève son objectif de cours sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre LVMH, avec un objectif de cours relevé de 861 à 881 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que LVMH voit 'des signes clairs de reprise' en Chine, avec 'une accélération plus visible à compter de la fin mars avec une base de comparaison qui va devenir très favorable'.



Par ailleurs, le tourisme chinois est visiblement contributeur : c'est déjà visible sur Hong Kong et Macao et dans une moindre mesure sur le reste de l'Asie, rapporte Oddo.



Dans ce contexte, l'analyste relève ses prévisions en dépit de taux de change un peu plus défavorables : +1% EBIT 2023e et 2024e, +2% EBIT 2025e.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.