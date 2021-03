Lvmh : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur LVMH avec un objectif de cours relevé de 575 à 608 euros, dans le sillage d'un rehaussement de ses prévisions bénéficiaires pour le numéro un mondial du luxe.



'LVMH reste notre valeur préférée car elle conjugue fondamentaux robustes (qualité de gestion, marques leaders en soft luxury) et potentiel d'appréciation visible à défaut d'être d'ampleur marquée', explique l'analyste en charge du dossier.



S'il note que le secteur du luxe continue à surperformer le marché en 2021 après un parcours déjà flatteur en 2020, d'où des niveaux de valorisation d'ensemble plutôt élevés, Oddo BHF considère que LVMH 'dispose d'un potentiel de revalorisation en relatif'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.