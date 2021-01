Lvmh : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo souligne que l'EBIT groupe ressort pour l'ensemble de 2020 à 8 305 ME, c'est près de 15% au-dessus des attentes de l'analyste et plus de 10% au-dessus de celles du consensus ce qui traduit une progression de +7% sur le seul 2ème semestre.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat et relève son objectif de cours à 575 E (contre 560 E).



Le bureau d'analytes indique que ces chiffres excellents traduisent une recovery spectaculaire chez Mode et Maroquinerie où la croissance des ventes sur le 2ème semestre s'est maintenue à deux chiffres avec en point d'orgue une progression organique de 18% sur le 4ème trimestre après 12% sur le 3ème trimestre.



' Tout aussi spectaculaire, la croissance de l'EBIT de la division atteint 32% sur le semestre avec une marge faciale atteignant 41% (contre 34.7% au S2 2019 et 19.5% au S1, nous tablions sur 34%) ' rajoute Oddo.



' Au sein de Mode et Maroquinerie, l'accélération de la croissance au T4 surprend par son ampleur: nous étions plus prudents que le consensus à +7% mais ce dernier un peu au-dessus des 10% a été aussi largement dépassé.



Cette accélération provient de tendances encore plus favorables au T4 par rapport au T3 en Chine et dans une moindre mesure au Japon (effet de comparaison favorable) et de demandes locales toujours bien orientées aux Etats-Unis et en Europe '.



