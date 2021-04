Lvmh : Oddo relève sa cible après le CA trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 608 à 660 euros sur LVMH, au lendemain de l'annonce par le géant du luxe d'un chiffre d'affaires du premier trimestre battant les attentes de 10%.



Le bureau d'études remonte ses estimations annuelles de CA et d'EBIT de respectivement +5%/+6% et +8%/+9% sur la période 2021-2023, et ce même s'il affirme rester 'relativement prudent sur le deuxième trimestre'.



'Le groupe devrait bénéficier d'un retour graduel à la normale sur le front des loisirs, du tourisme et des voyages, ce qui permettra de consolider la trajectoire de progression des bénéfices d'ensemble', estime l'analyste.



