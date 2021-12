Lvmh : Oddo rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur LVMH avec un objectif de cours rehaussé de 712 à 802 euros, reflétant notamment de nouvelles prévisions court terme et un rehaussement des hypothèses normatives de long terme en mode et maroquinerie.



'La performance récente du titre ne reflète pas ses fondamentaux au-dessus de la moyenne du secteur', juge l'analyste, qui 'relève ses estimations sur 2022 et 2023 de +3% CA et +2% EBIT sur la base d'une surperformance maintenue de mode et maroquinerie'.



Selon le bureau d'études, son nouvel objectif de cours reflète l'anticipation d'un gain correct à horizon 12 mois, mais il pense que son calcul (qui prend en compte un renchérissement du coût du capital à travers le béta) ne reflète pas un optimisme béat.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.