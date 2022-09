Lvmh : Oddo réduit légèrement son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre LVMH, avec un objectif de cours réduit de 741 à 710 euros en raison de l'application de nouveaux paramètres de marché. Le broker précise que le potentiel d'appréciation que la nouvelle cible suggère à 12 mois reste conséquent au-delà des +15%



Alors que le groupe publiera son CA du 3e trimestre le 11 octobre, LVMH fait savoir qu'il n'a pas perçu de ralentissement de la demande lors de l'été sur les biens de luxe, rapporte Oddo.



De plus, le groupe souligne une 'amélioration nette de la situation en Chine par rapport au 2e trimestre'.



Dans ce contexte, le bureau d'analyses remonte sa prévision de croissance y/y tcc pour le T3 sur Mode et Maroquinerie de +9% à +15% et de +9% à +12% pour Montres et Joaillerie.



'Au final nos prévisions annuelles CA/EBIT remontent de +1% sur 2022 mais demeurent sans changement perceptible sur 2023 et 2024', indique le broker.



