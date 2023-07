Lvmh : Oddo BHF relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre LVMH, avec un objectif de cours relevé de 875 à 907 euros, en dépit de prévisions EBIT 2023-2025 très légèrement rabaissées.



Le groupe a publié hier soir un CA de 42 240 ME au titre du 1er semestre, soit une croissance +17% en organique (le T2 à +17% garde le rythme du T1) et un EBIT à 11 574 ME en hausse de 13%,7



De son côté, Oddo BHF attendait respectivement 42 339 ME et 11 732 ME.



L'analyste annonce d'ailleurs un léger abaissement de ses prévisions d'EBIT (-1%), tandis que ses prévisions BPA restent globalement inchangées. Néanmoins, Oddo BHF estime que LVMH est en mesure de maintenir une croissance annuelle moyenne EBIT de plus de 10% sur 2023-2025



'L'absence de surprise positive importante sur la topline et le léger pincement de la marge d'EBIT groupe sur le semestre sous l'effet des dépenses marketing peuvent être considérés comme plutôt décevants', indique Oddo BHF.



Néanmoins, 'au-delà des effets Chine d'un trimestre à l'autre, l'ensemble du secteur du luxe amorce désormais une normalisation de son rythme de croissance, il est logique que le potentiel de surprise positive s'amenuise dans ce contexte', reconnaît le bureau d'analyses.



