Lvmh : Oddo BHF relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de surperformance sur le titre LVMH, avec un objectif de cours légèrement rehaussé de 871 à 875 euros.



Le bureau d'analyses estime que si la pause observée au 1er trimestre s'est poursuivie aux US - le groupe ne la juge pas catastrophique - 'les développements partout ailleurs restent favorables avec un effet tourisme toujours présent en Europe et un Japon montrant un momentum maintenu'.



L'analyste indique relever ses prévisions sur Mode et Maroquinerie, tablant sur une croissance de 20% au 2e trimestre (contre 18% précédemment). ' Nous avons aussi remonté de 1pt nos prévisions de croissance T3 (soit +10% désormais ) et T4 (+11%) ', indique-t-il.



Par conséquent, les prévisions d'EBIT groupe en 2023 et 2024 sont rehaussées de 1%. ' Nous pensons que la croissance de l'EBIT du groupe reste à même de dépasser celle de ses pairs pris dans leur ensemble sur les prochains exercices ', souligne d'ailleurs Oddo BHF.





