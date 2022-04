Lvmh : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre LVMH, avec un objectif de cours abaissé à 787 euros, contre 812 euros précédemment.



Le bureau d'analyses indique que le chiffre d'affaires de LVMH est ressorti à 18 003 ME au titre du 1er trimestre, soit une hausse de 23% y/y organique, 5% au-dessus des attentes.



Si le 1er trimestre a été peu impacté par l'effet des restrictions liées au Covid en Chine, 'la situation début T2 reste difficile et l'impact devrait se faire sentir plus visiblement sur le trimestre en cours', estime Oddo.



'La conjoncture globale reste d'autant plus incertaine que la situation macro-économique aux US et en Europe apparaît précaire et pourrait conduire à un ralentissement plus visible des dépenses de luxe sur les prochains trimestres, ralentissement non avéré à ce jour il faut bien le reconnaître', poursuit l'analyste.



Prenant en compte à la fois l'élan du 1er trimestre et la prudence du 2e trimestre, Oddo relève ses prévisions annuelles de CA de +2% et d'EBIT de 3% à 4%.



