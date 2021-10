Lvmh : Nomination de Francis Kurkdjian chez Dior

(CercleFinance.com) - Parfums Christian Dior annonce la nomination de Francis Kurkdjian au poste de Directeur de la création Parfum. Il dirigera la création des fragrances de la Maison.



Il est Directeur Artistique et Parfumeurs-Créateur de Maison Francis Kurkdijian, qu'il a co-fondé en 2009 avec Marc Chaya et qui fait partie du groupe LVMH depuis 2017.



