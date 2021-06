Lvmh : Lance un fonds d'urgence à destination de ses salariés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - LVMH annonce aujourd'hui le lancement du LVMH Heart Fund, un fonds mondial d'urgence et de solidarité, destiné à ses 150 000 collaborateurs et initialement doté de 30 millions d'euros.



Ce fonds est destiné à venir en aide aux salariés confrontés à une situation personnelle grave et soudaine en leur apportant une aide financière d'urgence et un accompagnement social et psychologique dédié.



Une ligne d'écoute, accessible par tous et de manière anonyme et confidentielle sera aussi proposée, assure LVMH.



'Le succès d'une entreprise ne se mesure pas uniquement aux résultats financiers mais aussi à sa contribution sociétale et au soutien qu'elle est capable d'apporter à ses collaborateurs, où qu'ils soient dans le monde', a justifié Bernard Arnault, Président-directeur général de LVMH.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.