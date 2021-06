Lvmh : La startup Bambuser remporte l'Innovation Award

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pour la 5eédition duLVMH Innovation Award, les 28 startups finalistes (sur 850 dossiers de candidatures) ont présenté leur conception de l'expérience client de demain, devant les experts du secteur et le grand public, dans le cadre de Viva Technology, annonce LVMH aujourd'hui.



La startup Bambuser, spécialisée dans le Live Stream Shopping, a été désignée vainqueur sur décision de Bernard Arnault, p.d.-g. de LVMH, de Toni Belloni, directeur général délégué de LVMH, et du comité de sélection du Groupe.



Par conséquent, elle aura la possibilité, pendant six mois, de bénéficier d'un accompagnement personnalisé au sein de l'accélérateur du Groupe LVMH ' La Maison des Startups ', basée à la Station F depuis 2018.





