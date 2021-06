Lvmh : Jefferies relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur LVMH avec un objectif de cours relevé de 660 à 750 euros, jugeant que 'le titre reste un avoir de base dans l'espace en ce moment', pensant que 'la dynamique du secteur a encore du chemin à parcourir'.



'La division mode et maroquinerie continue d'être le moteur de la croissance avec une exécution supérieure, mais nous nous s'attendons à ce que d'autres catégories commencent à apporter des contributions relutives au cours des prochains trimestres', affirme le broker.



