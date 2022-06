Lvmh : Jefferies réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a réduit lundi son objectif de cours sur le titre LVMH, qu'il ramène de 750 à 700 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat.



Dans une note de recherche, l'analyste justifie son abaissement de cible par une conjoncture économique jugée peu porteuse et des conditions de marché vues comme moins favorables.



Ceci dit, le titre se traite actuellement sur un PER de 18x et un ratio Valeur d'entreprise/Ebit de 12x, représentant une décote de plus de 20% par rapport à sa moyenne historique sur la période 2015/2021, un niveau que Jefferies considère comme attractif.



'Le titre a perdu 28% depuis son sommets du mois de janvier (soit l'équivalent de plus de 100 milliards d'euros de capitalisation effacés) ce qui, de notre point de vue, est exagéré pour un acteur dominant qui surperforme son marché', conclut l'intermédiaire.



