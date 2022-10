Lvmh : Jefferies conserve son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa recommandation Achat et son objectif de cours de 740E sur le titre LVMH.



LVMH (MC) publie ses résultats tôt dans l'année et fixe généralement 'la référence', selon l'analyste.



'Avec un chiffre d'affaires T3 à 19,8 milliards d'euros soit 19 % en organique et FLG : 9,7 milliards d'euros/+22 % en organique, LVMH montre que c'est à nouveau vrai' souligne Jefferies.



La Chine restant plus 'volatile que prévu' poursuit l'analyste, 'il n'est pas encore possible de savoir si nous assistons au dernier hourra avant une période de ralentissement prolongé séquentiel'.



Cela dit, selon les estimations actuelles de Jefferies, MC se négocie sur la base d'une valeur EV/EBIT en hausse de 13,5 fois et d'un PE de 20 fois. 'Le risque est qu'il s'agit d'une participation de base dans un secteur plus risqué'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.