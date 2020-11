Lvmh : Invest Securities reste 'neutre', remonte sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère sa position 'neutre' sur LVMH mais rehausse son objectif de cours de 395 à 478 euros, reconnaissant avoir 'minimisé le retour en force de la croissance chinoise à un niveau qui n'est pas sans rappeler le booster post crise financière'.



'Cela dit, même à 50% de croissance organique instantanée, il est difficile d'identifier ce que sera la croissance normalisée du marché chinois, alors que le bilan d'ensemble du secteur reste plus que contrasté', souligne toutefois l'analyste.



'Le marché se focalise sur ce momentum immédiat, estimant que la crise pourtant inédite subie par le secteur, sera éphémère. Sans même considérer le risque d'un levier opérationnel dont la reconstitution au niveau de 2019 n'est pas acquise', poursuit-il.



