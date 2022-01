Lvmh : Invest Securities reste à achat, rehausse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur LVMH avec un objectif de cours rehaussé de 714 à 755 euros, après que le géant du luxe 'a bouclé un exercice 2021 inédit, tant en croissance qu'en rentabilité, laissant loin derrière les réalisations de ses 'pairs' dans l'absolu'.



'Si la question de savoir à quel niveau la croissance du CA va s'équilibrer demeure, LVMH dispose, au-delà de la puissance de sa division mode-maroquinerie, de relais de croissance multiples, dans les vins-spiritueux, dans la joaillerie, sans compter le retail en retard', juge l'analyste.



Cela dit, le bureau d'études considère que son objectif de cours actualisé à 755 euros 'demeure moyennement rémunérateur, alors que dans le même temps, la sensibilité baissière en est accrue pour une valeur à hauts multiples'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.