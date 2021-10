Lvmh : Invest Securities reste à 'achat', réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en abaissant son objectif de cours de 746 à 716 euros, Invest Securities maintient sa recommandation 'achat' sur LVMH, 'immense et incontournable leader dont la stratégie vise à renforcer sans cesse son emprise sur le marché mondial du luxe'.



Selon le bureau d'études, les moyens du groupe lui assurent un avantage concurrentiel sans égal qui vaut quelques points de croissance supplémentaire par rapport à ses 'pairs' sur le long terme. Il attend beaucoup à cet égard de l'intégration de Tiffany.



'La vraie question qui continue de nous tarauder est de savoir si l'atterrissage de la croissance hors normes du luxe dans la reprise mondiale est de nature à décevoir les attentes d'un marché boursier très chahuté', prévient toutefois l'analyste.



