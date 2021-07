Lvmh : Invest Securities relève son objectif sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - LVMH a annoncé une croissance organique au 1er semestre de +53% (ou +11% sur 2 ans) et un EBIT en hausse de +44% par rapport au 1er semestre 2019 avec une marge de 26,6% qui distance de 550bps le record de 2019).



' Au-delà des performances du pôle Mode & Maroquinerie dont Christian Dior partage désormais l'exemplarité avec LV, le net rattrapage des divisions les plus affectées précédemment se confirme avec une mention particulière pour les Montres & Joaillerie, qui révèle le très bon timing de l'acquisition de Tiffany, sur un marché US en plein boom ' indique le bureau d'analyses.



' LVMH n'a tout simplement plus d'équivalents dans le secteur du luxe cultivant des relais de croissance aussi multiples que variés ' rajoute Invest Securities.



L'analyste confirme son conseil à l'achat avec un objectif relevé à 765E (contre 706 E) et maintient sa confiance, ' même si la valorisation devient d'une exigence qui n'est plus évidente à satisfaire pour un momentum de croissance appelé à s'infléchir '.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.