Lvmh : Invest Securities relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que LVMH a publié ses résultats pour 2020 incluant le 4ème trimestre dont les ventes très attendues confirment une trajectoire organique améliorée (-3%) mais extrêmement contrastée, reposant sur la seule sur performance de la Mode & Maroquinerie dont les ventes ont progressé de +18%.



' Même constat au niveau opérationnel, où les résultats du S2 doivent leur légère progression (+7%) uniquement à cette seule division (+32% en EBIT), il est vrai stratégique. LVMH fait preuve d'un optimisme prudent au titre de 2021. Renforcer l'avance du groupe sur le marché du luxe n'est pas un challenge difficile à relever. Pour le reste, difficile de prévoir le timing de la normalisation pleine et entière des conditions d'exploitation, compte tenu de l'imprévisibilité du dénouement d'une crise épidémique qui n'en finit pas ' indique l'analyste.



' Le 1er trimestre nous semble clairement instable, et déjà le second s'annonce en balance... même sur des chiffres peu demandeurs en Europe et aux USA. Au niveau d'évaluation actuel, le moindre retard de momentum pourrait être sévèrement corrigé ' rajoute Invest Securities.



L'analyste confirme son opinion neutre sur la valeur avec un outlook négatif. Il relève cependant son objectif de cours à 538 E (contre 478 E).



