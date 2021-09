Lvmh : Invest Securities réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste avait pressenti que la hausse du secteur du luxe en bourse assortie d'une expansion historique des multiples méritait une consolidation. ' C'est en cours, et il est possible que cela continue pendant un certain temps alors que la croissance devrait progressivement se normaliser pour retrouver des taux plus en phase avec ceux d'un cycle moyen ' estime Invest Securities.



' Pour autant, le leadership de LVMH et plus encore l'art et la manière dont la stratégie du groupe valorise cet acquis, devraient encore accroître un facteur de différenciation qui n'est sans doute pas apprécié à sa juste valeur ' rajoute le bureau d'études.



L'analyste estime que LVMH n'a tout simplement plus d'équivalents dans le secteur du luxe cultivant des relais de croissance aussi multiples que variés. ' Y a t-il aujourd'hui une branche du luxe, un produit, un débouché (géographique) dont le leader est absent ? '



' C'est d'abord pour cette raison que nous lui maintenons notre confiance, dans un cadre de valorisation qui permet de reconstituer un upside significatif sur notre objectif de cours de 746E (contre 765 E) '. L'analyste réitère son conseil à l'achat sur la valeur.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.