Lvmh : Invest Securities refixe un objectif de cours

(CercleFinance.com) - ' Alors que la crise sanitaire atteint son apogée, la question est désormais de savoir quelle sortie de crise anticiper et à quel horizon LVMH pourra en neutraliser les effets dépressifs ' indique Invest Securities.



Le bureau d'analyses reste dans l'idée que le marché chinois ne pourra pas à lui seul tout compenser, alors même que les ventes du cluster domestique ne sauraient être examinées séparément de l'ensemble du débouché chinois (HK et Singapour compris) dans la composante altérée des flux touristiques.



' Que LVMH soit un gagnant potentiel de la crise ne fait pas de doute, mais le marché en a déjà acté en ne modifiant pas une évaluation ancrée dans le premier décile historique d'un PER relatif à 1,7x sur une moyenne 2020/21 ' rajoute Invest Securities.



' Ce butoir continue de justifier notre opinion Neutre pour un objectif de cours ré introduit à 389E '.



