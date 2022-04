Lvmh : Invest Securities n'est plus à achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities dégrade son opinion de 'achat' à 'neutre' sur LVMH avec un objectif de cours ramené de 755 à 696 euros, même s'il reconnait que le groupe 'a poursuivi sur sa lancée au premier trimestre 2022', avec une croissance organique qui 'a à peine décéléré'.



'Pour autant, le deuxième trimestre devrait commencer à montrer des signes d'un ralentissement plus marqué sur des bases de référence demandeuses, dans un contexte où le momentum de croissance de l'économie mondiale s'étiole', prévient l'analyste.



Selon Invest Securities, LVMH 'reste sensible aux fluctuations conjoncturelles, les hauts multiples de la valeur lui conférant une forte sensibilité à la hausse des taux même si les analystes semblent l'occulter dans leurs modélisations'.



