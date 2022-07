Lvmh : Invest Securities ajuste son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que LVMH a poursuivi sur sa lancée au 1er semestre 2022.



' La croissance organique n'a pas marqué d'inflexion notable au T2, à +19% (consensus +13,25%) après +23% au T1, la Mode & Maroquinerie ayant affiché une croissance en ligne avec celle du groupe dont la performance est enrichie par le rebond inattendu des Vins & Spiritueux (+30% en organique au T2) ' indique Invest Securities.



' LVMH a continué à bénéficier de son rayonnement aux USA dont la quote-part dans les ventes passe à la fin du S1 de 25 à 27% du total, mais aussi en Europe pour relativiser l'impact de la perte de croissance Subie en Asie à cause de la Chine '.



Invest Securities indique que les résultats du 1er semestre avec un EBIT en hausse de +34% qui franchit le cap des 10MdsE (consensus 9,6MdsE), font mieux que valider les réalisations exceptionnelles de 2021 en Mode & Maroquinerie (Ebit de 41,4% contre 40,8%).



' Cela dit le risque de perte de momentum au S2 ne doit pas être sous-estimé, l'Europe et les USA paraissent en particulier appelés à ralentir sensiblement. Modestement révisées, nos prévisions de résultats pour 2022 justifient largement une valorisation qui s'est normalisée mais pas suffisamment pour enrichir notre opinion qui reste à neutre (objectif de 702 E contre 696 E) ' rajoute le bureau d'analyses.



