Lvmh : Invest Securities abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme sa note 'neutre' sur le titre LVMH, avec un objectif de cours réduit de 702 à 631 euros.



Le bureau d'analyses table toujours sur une croissance organique de l'ordre de 15% au 3e trimestre, ajoutant qu'au cours de l'été, le rayonnement du groupe aux USA et en Europe a permis de relativiser les performances a priori peu lisibles en Chine.



'A ce stade, le facteur de révision des résultats 2022 tend à rester haussier même si le 4e trimestre s'annonce sous des auspices incertains', poursuit le broker.



'SI l'on imagine que la hausse actuelle du loyer de l'argent peut impliquer pour LVMH une hypothèse de travail qui irait jusqu'à un taux sans risque de 3,5% sur une base 2023, notre objectif de cours, toutes choses étant égales par ailleurs, serait réduit à 563E contre 631E pour un taux sans risque instantané de 2,8%', conclut l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.