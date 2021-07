Lvmh : Inauguration d'un campus à Roubaix

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - LVMH a annoncé l'inauguration ce matin à Roubaix du campus Jean Arnault, un projet éducatif devant réunir au sein d'un même lieu des étudiants, des entrepreneurs ainsi que des adultes en quête d'un nouveau projet professionnel.



Installé à quelques centaines de mètres du site de l'EDHEC de Roubaix, cet ensemble proposera des espaces d'enseignement, ainsi qu'un incubateur de start-ups, situé au deuxième étage du bâtiment.



A partir de la rentrée prochaine, ce sont quelque 250 étudiants et entrepreneurs qui investiront les lieux.



Le dernier étage du campus accueillera l'Institut des Vocations pour l'Emploi (LIVE), une association présidée par Brigitte Macron qui accompagne des adultes dans leur parcours vers l'emploi.



Le campus Jean Arnault prendra place au sein des anciens bureaux de la société de construction fondée par le grand-père de Bernard Arnault et dont le bâtiment principal, conçu par Jean Arnault - le père de Bernard Arnault - en 1971, a été restauré et modernisé.



