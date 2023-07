Lvmh : Hausse de 30% du résultat net pdg au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - LVMH publie un chiffre d'affaires de 21 206 millions d'euros au titre du 2e trimestre 2023, en hausse de 17% en données organique par rapport à la même période un an plus tôt.



Toujours en données organiques, l'activité trimestrielle a progressé dans toutes les catégories, aussi bien Vins & Spiritueux (+8%) que Mode & Maroquinerie (+21%), Parfums & Cosmétiques (+16%), Montres & Joailleries (+14%) ou encore Distribution sélective (+25%).



Sur l'ensemble du 1er semestre, LVMH enregistre des ventes de 42,2 milliards d'euros, en croissance organique de 17 %.



Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2023 s'établit à 11 574 millions d'euros, en hausse de 13 %. La marge opérationnelle courante ressort à 27,4 % des ventes. Le résultat net part du Groupe s'élève pour sa part à 8 481 millions d'euros, en hausse de 30 %.



' LVMH réalise une excellente performance au cours d'un semestre encore marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques. Nos Maisons ont continué de faire rêver grâce à leur forte dynamique créative et à l'excellence de leur distribution ', a souligné Bernard Arnault, Président-Directeur Général.



Pour 2023, le groupe annonce qu'il maintiendra une stratégie centrée sur le renforcement continu de la désirabilité de ses marques et fait savoir qu'il compte renforcer davantage son avance sur le marché mondial du luxe.





