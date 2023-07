Lvmh : Dévoile un plan 'ambitieux' de sobriété hydrique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - LVMH annonce 'un plan ambitieux' de sobriété hydrique dans le but de réduire de 30% l'empreinte globale de consommation d'eau du groupe.



L'eau est une composante essentielle des activités du groupe, comme dans les Vins & Spiritueux, les Parfums & Cosmétiques ou encore pour les matières premières des articles de Mode & Maroquinerie.



'De fait, il s'agit d'une ressource stratégique qui contribue directement à la haute qualité des produits développés par LVMH et il est de la responsabilité du groupe d'agir pour la préserver', indique LVMH.



Dans cette optique, le groupe mise sur l'amélioration continue de la mesure de l'empreinte de consommation d'eau sur l'ensemble de la chaîne de valer du groupe, sur le recours à des technologies plus efficientes, sur la mise en place de procédés de fabrication moins consommateurs d'eau ou encore la poursuite du programme d'agriculture régénératrice du groupe initié en 2021.



'Par ailleurs, le groupe dévoilera fin 2023 un objectif qualitatif de réduction de son empreinte de consommation d'eau visant à améliorer la qualité des rejets dans les milieux naturels', assure LVMH.



