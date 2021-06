Lvmh : Dans le vert, porté par une analyse positive

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - LVMH gagne plus de 1% à Paris, porté par une analyse d'Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 660 à 695 euros dans le sillage d'estimations relevées (+3% sur EBIT 2021 +2% 2022 et 2023) 'compte tenu d'une tendance d'ensemble toujours favorable'.



'C'est un gain modeste par rapport aux cours récents mais cela reflète le niveau de valorisation d'ensemble du secteur luxe qui nous paraît désormais plus exigeant', explique-t-il au sujet de son objectif de cours rehaussé.



'Le succès croissant de Céline et Fendi vient épauler la domination de Louis Vuitton et le changement de statut avéré de Dior et les autres divisions présentent des perspectives honorables de croissance durable ou de reprise cyclique', juge toutefois l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.