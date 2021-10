Lvmh : Croissance de 46% des ventes sur neuf mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - LVMH réalise des ventes de 44,2 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2021, en croissance de 46 % par rapport à 2020.

La croissance organique des ventes sur la période s'établit à 40 % par rapport à 2020. Comparée à 2019, la croissance organique sur les neuf premiers mois de 2021 ressort à 11 %.



L'activité Mode & Maroquinerie enregistre une croissance organique de 57 % de ses ventes sur les neuf premiers mois de 2021 par rapport à la même période de 2020 et de 38 % par rapport à 2019. Les Etats-Unis et l'Asie poursuivent une progression à deux chiffres.



L'activité Vins & Spiritueux affiche une croissance organique de 30 % de ses ventes sur les neuf premiers mois de 2021 par rapport à la même période de 2020 et de 10 % par rapport à 2019. L'activité Parfums & Cosmétiques enregistre une croissance organique de 30 %.





