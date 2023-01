Lvmh : Croissance de 17% du résultat net pdg en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - LVMH réalise des ventes de 79,2 milliards d'euros en 2022 en croissance de 23%.



La Mode et Maroquinerie réalise une croissance organique de 20 %. L'activité Parfums et Cosmétiques affiche une croissance de 17 % de ses ventes en 2022 (10 % en organique). L'activité Montres et Joaillerie enregistre une croissance de 18 % de ses ventes (12 % en organique). L'activité Vins et Spiritueux affiche une croissance de 19 % de ses ventes (11% en organique).



Le résultat opérationnel courant s'établit à 21,1 milliards d'euros, en hausse de 23 %. La marge opérationnelle courante se maintient au niveau de 2021.



Le résultat net part du Groupe s'élève à 14,1 milliards d'euros, en croissance de 17 % par rapport à 2021. Le cash-flow disponible d'exploitation dépasse les 10 milliards d'euros.



' L'Europe, les Etats-Unis et le Japon, en forte hausse, profitent d'une forte demande de la clientèle locale et de la reprise des voyages internationaux. L'Asie est stable sur l'année en raison de l'évolution de la situation sanitaire en Chine ' indique le groupe.



' Avec un mois de janvier qui a bien démarré et malgré un contexte géopolitique et économique incertain, LVMH est confiant dans la poursuite de la croissance observée en 2022 '.



