Lvmh : Credit Suisse remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur LVMH avec un objectif de cours remonté de 520 à 540 euros, dans le sillage d'estimations de ventes organiques rehaussées de 1% pour 2021-22 après les résultats annuels du groupe.



Le broker explique prendre ainsi en compte 'de meilleures perspectives pour les divisions de luxe mode-maroquinerie et horlogerie-joaillerie, toutefois largement compensées par la faiblesse prolongée des divisions parfums-cosmétiques et distribution sélective'.



Credit Suisse remonte aussi ses prévisions de BPA 2021-22 pour le géant du luxe de 2% en moyenne, compte tenu d'un levier opérationnel positif et d'un mix de divisions largement compensés par l'affaiblissement du dollar.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.